Tre nye F35-kampfly landa i Noreg

​Flya tok av frå Texas tysdag formiddag (norsk tid), og landa seint på kvelden, melder Forsvaret på nettsidene sine. Luftforsvaret har så langt fått 18 fly til Noreg. I tillegg er sju fly stasjonerte i USA til utdanningsformål.

– Sjølv om verda står i ein veldig krevjande situasjon med korona, så klarer amerikanarane å levere flya som planlagt. Det er svært imponerande, og for oss er det viktig å få utstyret til rett tid slik at vi når dei operative måla våre, seier sjefen for 132 luftving, oberst Øivind Gunnerud.

Noreg har bestilt 52 kampfly av typen F35. Dei kan utføre langt fleire oppdrag utan støtte frå andre fly eller bakkestasjonar enn det F16 kan.

Flya vil vere fullt operative frå 2025, opplyser Forsvarsdepartementet.

