Telenor blir irettesette for feil med talepostkasse

Feilen gjaldt 1,3 millionar mobilabonnentar, skriv Digi.no, som avslørte feilen hausten 2019.

Telenor fekk etter dette raskt retta opp i systemet og orsaka hendinga. Datatilsynet valde å opprette eiga tilsynssak, som no er ferdig behandla.

– Datatilsynet meiner at Telenor Noreg AS ikkje har sett i verk tilstrekkelege tryggingstiltak for å verne personopplysningane som blir formidla gjennom talepostkassefunksjonen, opplyser kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl.

Årsaka til den mildare reaksjonen er at Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har gitt Telenor eit gebyr på 1,5 millionar kroner for brot på ekomlova. Telenor var usamde i vedtaket, men betalte gebyret i vår.

