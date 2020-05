Staten forlengjer avtalane om minimumstilbod med flyselskapa

innenriks

I tillegg blir avtalane utvida med nye ruter i Nord-Noreg, opplyser samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Alta-Oslo og Kirkenes-Oslo vil bli inkludert saman med éin ekstra avgang kvar dag på ruta Tromsø-Alta. Avtalen inneber mellom anna at det framleis skal vere minimum seks daglege rundturar mellom Oslo og Trondheim og fem daglege rundturar mellom Oslo og høvesvis Stavanger og Bergen.

– Fly er viktig for næringslivet og personar som utfører samfunnskritiske funksjonar rundt i det langstrekte landet vårt. Derfor forlengjer vi avtalen med flyselskapa om eit grunnleggjande tilbod i heile landet då det i situasjonen vi er i no, ikkje er grunnlag for kommersiell drift, seier Hareide.

Det kommersielle grunnlaget for ein stor del av norsk passasjertrafikk har falle bort under koronautbrotet.

Avtalane vart inngått 25. mars og skulle vare fram til 31. mai, men forlengjast no til 30. juni.

