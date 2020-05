Rotevatn: – Det finst ingen «quick fix» for Venstre

innenriks

– Eg har stor tru på Venstre og på at vi har svara som trengst for å kutte klimagassutsleppa, betre vilkåra for næringslivet og styrkje skulen. Og eg har tru på at eg kan leie Venstre både i regjering og val, seier Rotevatn til NTB.

Onsdag morgon gjekk han ut på Facebook og sa at han ønskjer å bli ny Venstre-leiar. Det kjem etter eit år med spekulasjonar og drama rundt leiarvervet i partiet.

Det enda med at noverande leiar Trine Skei Grande 11. mars kunngjorde at ho ville trekke seg på Venstres landsmøte i september, etter at ho først hadde vorte innstilt som leiar for ein ny periode av ein samrøystes valkomité.

– Det vart enormt mykje støy

Då Rotevatn og Abid Raja vart tildelt statsrådspostar i januar i kjølvatnet av at Frp gjekk ut av regjering, vart det spekulert på om dei fekk postane i byte mot at dei ikkje skulle stille mot Grande i kampen om leiarvervet i Venstre.

I staden vart dei to i mars, i forkant av at Grande trekte seg, innstilt som nye nestleiarar av valkomiteen.

– Kan du no seie om det var hald i desse spekulasjonane?

– Det var diskusjonar med valkomiteen gjennom vinteren, men eg vil ikkje gå inn på kva diskusjonane gjekk ut på, seier Rotevatn.

– Det eg kan seie, er at eg trudde det ville vere ei god og samlande løysing med Raja og meg som nestleiarkandidatar, og at Grande heldt fram som leiar. Det viste seg å vere feil. Det vart enormt mykje støy.

I tillegg til kulturminister Raja har òg næringsminister Iselin Nybø og kunnskapsminister Guri Melby vorte trekt fram som aktuelle leiarkandidatar.

Ingen av dei har så langt stadfesta at dei stiller som kandidatar til leiarvervet. Alle tre sa onsdag, etter Rotevatns kunngjering, at dei er opptekne med å handtere koronasituasjonen, og at dei vil komme tilbake til leiarspørsmålet.

Vil ha openheit

– Kvifor går du ut med dette no?

– Landsmøtet nærmar seg og kjem like over sommaren. Partiet må få tid til å bli kjent med meg som kandidat og få moglegheita til å stille meg spørsmål. Eg har brukt mykje tid på å tenkje over dette, og det er ei stor og personleg avgjerd å ta.

– Samtidig vil eg ha ein open prosess og jobbe minst mogleg i kulissane. Eg trur Venstre er best tent med at mest mogleg føregår på den opne scena, seier Rotevatn.

Han vil ikkje gå inn på kven av dei tre andre han ser på som den sterkaste utfordraren i ein mogleg kamp om leiarvervet.

– Eg tenkjer ikkje på nokon av dei som utfordrarar. Vi skal jobbe saman uansett kva som skjer, og eg er topp motivert for å bidra i partiet uansett kva verv eg blir tildelt.

Ingen «quick fix»

Venstre har i lang tid slite på partimålingane. Førre gong partiet låg over sperregrensa over tid var i første halvdel av 2018, ifølgje nettstaden Poll of polls. Dei siste månadene har partiet stabilisert seg på rundt 3 prosent på stortingsmålingane.

Viss det blir valresultatet, vil partiet bli redusert frå åtte til to representantar på Stortinget.

– Det finst ingen «quick fix» som kan løfte Venstre. Det kjem til å krevje hard jobbing, men eg er innstilt på det. Vi må vere tydelege som eit moderne, liberalt parti over tid, seier Rotevatn.

