Ransakinga til politiet i Hagen-saka blir likevel anka

innenriks

Måndag førre veke sa Holden at avgjerda om ransakinga av Tom Hagens heim ikkje ville bli anka. No har Hagen snudd, melder VG.

– Avgjerda er anka. Eg har ingen kommentarar utover det. Detaljane vil eg komme tilbake til seinare, seier Holden til VG.

Då politiet i slutten av april arresterte Tom Hagen og sikta han for drap på ektefellen sin, starta dei samtidig ei grundig ransaking av bustaden til ekteparet på Lørenskog.

Seinare kom Eidsivating lagmannsrett til at politiet ikkje hadde skjellig grunn til mistanke mot Hagen. Han vart derfor lauslaten frå varetekt. Dermed var det heller ikkje heimel til å ransake eigedommen.

Ransakinga vart derfor vedteken på nytt, på grunnlag av ein annan heimel, ei såkalla tredjemannsransaking. Politiet meiner det er skjellig grunn til å mistenkje at bustaden er åstad for drap, og at han derfor kan ransakast uavhengig av om det finst skjellig grunn til mistanke direkte mot Hagen.

– Vi er tvilande til om ransakinga kan frambringe bevis, men vi deler håpet politiet har. Vi vil derfor ikkje redusere moglegheita for at saka blir oppklart ved å anke rettsavgjerda frå tingretten, sa Holden førre veke, då han opplyste at saka ikkje skulle ankast.

Hagen er sikta for drapet på Anne-Elisabeth Hagen som forsvann frå bustaden 31. oktober 2018.

(©NPK)