Ny farge på plast kan gi 20 tonn meir plast til gjenvinning

– Svart plast er eit problem. Vi har jobba i mange år med å få produsentar til å velje ein annan farge enn «carbon black», seier kommunikasjonsrådgivar Arve Martinsen i Grønt Punkt Noreg til Dagsavisen.

Grønt Punkt Noreg driftar returordningar for plastemballasje og jobbar for at meir av nær 85.000 tonn hushaldsplast som blir brukte til å pakke inn matvarer, blir brukt på nytt i staden for å bli brent som energi.

Nokre av dei automatiske sorteringsanlegga har problem med å identifisere plast som er knallsvart fordi fargen ikkje har refleksjon. Då blir brukt plast, som kunne vorte smelta om til plastpellets, i staden brent.

No byter produsentar som Mills og Delikat gradvis ut svarte plastlokk og -bøtter ut med andre fargar.

Berre for Mills potetsalat er det snakk om opp til 20 tonn plast.

