Nordea trur norsk økonomi får ein bratt nedtur før ein like stor opptur

– Botnen er bak oss, og attinnhentinga har byrja. Arbeidsløysa krabbar nedover. Forbruket har teke seg bra opp att etter det første sjokket. Men mange næringar er veldig hardt ramma. Folk bruker no like mykje pengar, men samansetninga av forbruket er kraftig endra. Det positive er at vi har byrja att, seier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea til NTB.

Onsdag vart rapporten Nordea Economic Outlook publisert, og Nordea Markets trur økonomien vil sjå annleis ut på den andre sida av koronakrisa. Olsen peikar på verksemder som kanskje flyttar delar av produksjonen heim til Noreg, turistbedrifter som må satse meir mot heimemarknaden og auke i digitalisering som har fått seg eit kraftig puff som følgje av koronapandemien.

Fall på 6 prosent

I rapporten sin spår Nordea at BNP for Fastlands-Noreg fell 6 prosent i 2020 og får ein høg vekst, anslagsvis mellom 2 og 6 prosent, året etter.

Om gjenopninga av samfunnet går som planlagt, vil om lag halvparten av fallet i mars vere vunne att når sommarferien startar, heiter det i rapporten.

Nordea Markets legg til grunn at finanspolitikken vil verke stimulerande òg neste år med tanke på tiltaka frå regjeringa som er venta i slutten av veka. Den nye krisepakken frå regjeringa, fase 3, av krisetiltaka, skal setje hjula i gang igjen i norsk økonomi.

– Arbeidsløysa vil kome betydeleg ned og har gjort det delvis allereie. Men ferda derifrå er usikker. I hovudsak vil det avgjerast av smitteverntiltak og framferda åt viruset, seier Olsen.

Større forskjellar

Olsen peikar på at arbeidsløysa likevel ikkje vil kome heilt ned dit vi var før koronakrisa, og at innhentinga av norsk økonomi vil skape større forskjellar.

– Det vil bli større forskjellar i Noreg. Vi må rekne med høgare arbeidsløyse enn vi har vore vande med, ganske lenge. Den store majoriteten vil oppleve vesentleg betre økonomi – og gjer det allereie. Dei som har mista jobb og kanskje heller ikkje har gjeld (bustad), vil bli dei store taparane, påpeikar Olsen, som eksemplifiserer med rentenedgangen:

– Tek du ein familie som har lånt fem gonger inntekt og har det i gjeld, vil rentenedgangen svare til ein brutto auke i løn på 10 prosent. På aggregert nivå vil renteeffekten nulle ut inntektsbortfallet.

Arbeidsløyse på 4,5 prosent

I mars var arbeidsløysa på det høgaste nivået sidan 1930-talet, då 10,4 prosent av arbeidsstyrken var arbeidslaus.

Nordea anslår at arbeidsløysa vil vere på 4,5 prosent ved inngangen av 2021. Ved årsskiftet vil ho vere om lag 3,5 prosent.

– Uansett korleis det går, må vi rekne med høgare arbeidsløyse enn vi har vore vande med, ganske lenge. Det gir utsikter til lønsvekst godt under 2 prosent både i år og neste år, spår Nordea.

