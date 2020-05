Kraftig oppgang i handelen i april

innenriks

Frå februar til mars var det til samanlikning ein nedgang på 0,9 prosent.

Meir tid heime og stopp i utanlandsreiser som følgje av koronakrisa er hovudgrunnane til dei endra handlemønstera til nordmenn i april, ifølgje SSB.

– Den kraftige veksten i detaljhandelen for april tyder på at nordmenn endra konsummønsteret sitt i retning av å bruke mindre på kjøp av tenester til fordel for auke i varekonsum innanfor enkelte varegrupper, skriv SSB.

Detaljhandel omfattar til dømes daglegvarer, byggjevarer, sportsutstyr, møblar og elektriske hushaldsprodukt.

(©NPK)