Hareide i møte om flaumberedskap – fryktar raskt vêromslag

Møtet med Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen var eit koordineringsmøte der Hareide vart orientert om arbeidet som er gjort for å redusere skadar og andre konsekvensar flaum- og rasfaren kan gi.

– Vi er betre førebudd enn nokon gong, både på bane og veg, sa Hareide til NTB etter møtet.

Dei tre aktørane opplyste Hareide om at private grunneigarar òg må vere klar over det som kan komme ved å gjere forholdsreglane sine.

På Ofotbanen er det ekstremt mykje snø som kjem til å smelte. Det er òg uvanleg store snømengder på Saltfjellet langs Nordlandsbanen og på høgfjellet langs Bergensbanen. Gudbrandsdalen og Mjøsa er utsett, og flaum i Glomma kan få konsekvensar for Solørbanen og Kongsvingerbanen ned til Fetsund, opplyser Bane Nor i ei pressemelding.

Gjort ei rekkje tiltak

Snøsmeltinga har ikkje komme ordentleg i gang i fjellet, og eit plutseleg vêromslag til varme dagar og kanskje regn vil medføre stor fare for flaum og ras.

Stikkrenner og tunnelar er mellom anna sjekka for at vatnet skal få fri passasje.

– Sidan førre storflaum har vi gjort ei rekkje tiltak på til dømes Dovrebanen og Voss til Bergen. Vi er veldig mykje betre stilt enn vi var tidlegare. Så har vi beredskapen vår med vêrvakter på alle strekningar, som følgjer med og gjer vurderingar om kva vi kan gjere, sa infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes i Bane Nor til NTB.

Aarnes seier at strekningar på Nordlandsbanen har størst sannsyn for å bli stengt på grunn av store snømengder.

Sommarvarmen kan òg gi solslyng – når stålet i jernbaneskjena utvidar seg på grunn av varme.

Ekstreme snømengder

Fleire stader er det meir snø enn det har vore på 60 år. Vårflaumen kan med andre ord bli ekstra stor. Det er meldt varmare vêr, som gir aukande fare for flaum.

– Spesielt i Nord-Noreg har det vore heftig vinter i år. Mykje ras og mykje uvêr. Mange stengde fjellovergangar har vi hatt i heile vinter, seier avdelingsdirektør i Vegvesenet Nils Karbø, som seier at elvane fort kan gå over breiddene sine.

– Det kan skje. Vi gjer så godt vi kan for å hindre at det skjer ved å halde vassvegar opne ved å reinske stikkrenner og kummar. Og ved å ha god dialog med lokale aktørar.

Karbø opplyser at Vegvesenet har fullt mannskap til det som kan bli ei krevjande tid.

– Mange er nervøse

Bebuarar i fleire norske kommunar har dei siste dagane fått brev med varsel om å rydde ut av kjellarane sine, opplyser konsulentselskapet Cowi i ei pressemelding.

– Det er mange som er nervøse no. Det er med god grunn ein åtvarar sterkt mot vårflaumen i år. Vi har opptil tre gonger så mykje snø som det som er vanleg på denne tida. Nokre stader må vi 60 år tilbake i tid for å finne tilsvarande snømengder. Får ein ei kraftig nedsmelting no, så blir det flaum, seier skredekspert Johannes Vik Seljebotn i Cowi.

Også på Austlandet er det stor fare for flaum. Aarnes i Bane Nor opplyser om at ved Gudbrandsdalslågen og Mjøsa blir det følgt godt med.

