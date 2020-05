Ekspertutval om korona: Tilrår framleis «hald nede»-strategi

innenriks

Samfunnsøkonomisk blir det billegast å sikre eit stabilt lågt smittenivå, slår ekspertutvalet, som er leidd av økonomiprofessor Steinar Holden, fast i den siste rapporten sin som vart offentleggjord onsdag.

– Dei realøkonomiske kostnadene ved eit stabilt hald nede-scenario er betydeleg lågare enn i eit brems-scenario der smitten gradvis går gjennom folket, heiter det i rapporten.

Kostnader halverte

– Ein hald nede-strategi er det klart beste valet slik stoda er no, også om det i periodar vil krevje attinnføring av tiltak, konkluderer utvalet.

Samtidig ser det ut til at ein vil greie å halde smittespreiinga nede ved bruk av klart mindre omfattande tiltak enn dei som vart innførte då epidemien skulle slåast ned, meiner utvalet.

Dei anslår kostnadene av koronatiltaka framover til å bli rundt halvparten av det dei var ved utgangen av mars.

– Unngå nye tiltak

Utvalet understrekar samtidig at det er viktig å unngå nye inngripande tiltak dersom smitten skulle blusse opp att, for å redusere dei samfunnsøkonomiske kostnadene. Dette gjeld mellom anna restriksjonar i skule og barnehage.

Det som no kostar samfunnet mest, er avgrensingar på aktivitetar innan kultur, idrett og servering, krav om avstand og heimekontor, og dessutan redusert opningstid i skular og barnehagar.

– Redusert opningstid i barnehagar og skular har ingen smitteverneffekt i seg sjølv, og er eit resultat av ressursavgrensingar i gjennomføring av smitteverntiltak. Samtidig er dei samfunnsmessige kostnadene høge. Dette er den restriksjonen som det er viktigast å fjerne, heiter det i rapporten.

Stor uvisse

Det er likevel stor uvisse knytt til korleis koronasituasjonen vil utvikle seg, understrekar utvalet.

– Epidemien kan vise seg meir gjenstridig enn vi har lagt til grunn i hald nede-scenarioet, heiter det i rapporten.

Utvalet har derfor også vurdert kostnadene dersom ein slik situasjon skulle oppstå, med behov for å attinnføre fleire smitteverntiltak. Då bør det vurderast å heller gå for eit brems-scenario med mindre inngripande smitteverntiltak og i noko større grad tillate at smitten spreier seg.

– Eit stabilt brem-scenario kan innebere mindre reduksjon i velferda til folket og færre arbeidslause, skriv utvalet i rapporten.

Holdenutvalet vart oppretta i slutten av mars. Den første rapporten frå utvalet vart offentleggjord 7. april.

