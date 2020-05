Besøksforbodet på sjukeheimar og sjukehus blir oppheva

innenriks

– Besøksstansen vi har hatt på helse- og omsorgsinstitusjonane våre, har ramma hardt. Mange eldre på sjukeheim har ikkje hatt besøk eller har hatt avgrensa moglegheit for besøk, lenge. Det har vore tunge tider, sa Høie.

– No har vi fått epidemien under kontroll, og vi meiner det er trygt og riktig at vi i større grad opnar opp for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar. Derfor har vi no endra tilrådingane for sjukehus og kommunane. Det er ikkje lenger besøksstans, sa Høie.

Helseministeren understreka at helse- og omsorgsinstitusjonane skal leggje til rette for at dei innlagde kan få besøk så langt det er mogleg og forsvarleg.

På føde- og barselavdelingane blir det òg opna for at fedrar kan vere der for mor og den nyfødde babyen etter fødsel.