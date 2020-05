innenriks

Ørsal Johansen var lenge i tvil om han skulle røyste for eller mot liberalisering av bioteknologilova. Men han er no så provosert av KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad at han vil røyste for dei endringane som Frp har foreslått saman med Ap og SV.

– Det som har fått meg til å bestemme meg, var Ropstads skremselspropaganda. Han slår bombastisk fast at vi får eit sorteringssamfunn. Det stemmer ikkje, seier Ørsal Johansen til TV 2.

