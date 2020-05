innenriks

– Eg har tenkt mykje på dette, og kome fram til at eg kjem til å røyste i tråd med eige samvit, seier Riise.

Han meiner KrF har gjort saka til eit spørsmål om samvitet til den einskilde representanten.

– Då klarer eg ikkje å sitje og sjå på at det er utbrytarar frå andre parti som vippar fleirtalet, medan alle i regjeringspartia skal logre for KrF. Skulle fleirtalet snu likevel, så skal eg i alle fall kunne leve med at eg har gjort mitt, seier Riise.