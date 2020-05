Stupebrett i Stavanger fjerna etter alvorleg ulykke

innenriks

Det førte til at representantar frå Natur- og idrettsservice måndag kveld var ute for å måle djupna ved alle stupebretta i kommunen.

Eitt av dei vart fjerna med ein gong etter at djupna vart mål til under to meter, opplyser park- og vegsjef Torgeir Esig Sørensen i Stavanger kommune til Stavanger Aftenblad.

Dette stupebrettet var på Grønavigå på Buøy. Førre veke vart ein 16 år gammal gut alvorleg skadd då han fekk eit brot i nakken etter eit stup på eit stupebrett i Godalen. Målinga måndag kveld viste at det var 2,8 meter vassdjupn der. 3,5 meter er vassdjupna som blir brukt som retningsgivande, skriv Aftenbladet.

Sørensen stadfestar at alle stupebrett i kommunen skal få skilt med djupn og melding om å stupe utover, og at skiltet skal monterast direkte på stupebrettet.

Ingen andre stupebrett blir fjerna med det første, men Sørensen seier at alle «går ei usikker framtid i møte».

