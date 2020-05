Redd Barna om Moria-løysing: – Det hastar for borna

innenriks

Regjeringa vil hente asylsøkjarar frå overfylte leirar i Hellas, føresett at åtte–ti andre land gjer det same.

– Det er positivt at regjeringa no tek eit steg vidare. Men 14 europeiske land har allereie forplikta seg, og vi har ikkje tid til å vente på at dei gjer alvor av lovnadene sine, seier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna til NTB.

– Det hastar for borna, og dette må skje no. Situasjonen i Moria og dei andre leirane på dei greske øyane er alvorleg. Dei grunnleggjande rettane til barn om å vere trygg, lære og få nødvendig helsehjelp blir krenkte dagleg, seier Lange.

Ho seier Redd Barna ventar at Noreg hentar eit større tal barnefamiliar og einslege mindreårige til landet.

– Noreg har kapasitet til å bidra. Vi har tidlegare god erfaring med å hente personar frå Hellas og Italia, og det kjem no svært få asylsøkjarar til landet. I tillegg har vi sett at mange kommunar har signalisert at dei er klare til å busetje asylsøkjarar, seier generalsekretæren.

