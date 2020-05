Person hardt skadd etter bilbrann i Bærum

innenriks

– Ein hardt skadd person er køyrd til sjukehus, og ein bil har eksplodert. Det er ikkje fare for ytterlegare eksplosjonar i området. Brannvesenet har god kontroll på situasjonen, seier operasjonsleiar Christian Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Han opplyser at politiet ikkje har oversikt over kor mange personar som var i området, då bilen byrja å brenne. Hendingsgangen er førebels uklart. Smell kan tyde på at det har vore propantankar på staden.

Hendinga har skjedd i eit bustadområde mellom idrettsbarnehagen på Bjørnenga og Lomviveien.

Brannen vart meld inn til nødetatane klokka 14.31.

