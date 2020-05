Leirstein vurderer å gå imot Frps syn om assistert befruktning for einslege

innenriks

– Utgangspunktet mitt i alle saker, inkludert bioteknologilova, er at eg røystar saman med Frp, og eg held meg til Frp-programmet som eg er vald inn på, seier han til NTB.

– Det er berre eitt punkt i det som skal røystast over i dag, som ikkje er omtala i programmet, og det er assistert befruktning for einslege. Derfor vil eg vurdere å røyste etter eige samvit her, seier han.

Leirstein er i dag uavhengig representant på Stortinget.

– Utgangspunktet bør vere at ein legg til rette for at alle barn skal kunne vekse opp med ein far og ei mor. Barn har òg rettar, ikkje berre vaksne. Så eg vil høyre dagens debatt og ta ei endeleg avgjerd når vi røystar, seier han.

Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og SV har inngått eit forlik om å liberalisere bioteknologilova på ei rekkje område. Dei tre partia har fleirtal, men med knapp margin. Før saka skal avgjerast i røysting tysdag, har KrF jobba hardt for å få enkeltrepresentantar i Frp til å seie nei og røyste imot eige parti.

Samtidig har òg tilhengjarane av lovendringane mobilisert. Tysdag morgon varsla Venstres Ketil Kjenseth at han vil røyste imot eiga regjering og for endringane.

(©NPK)