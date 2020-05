Kraftig nedgang i mengda reiser under koronautbrotet

innenriks

Nordmenn gjorde 4,1 millionar reiser i første kvartal 2020, som er 2,1 millionar færre reiser enn same kvartal året før, viser tala frå Statistisk sentralbyrå.

Det var nedgang for alle typar reiser.

Det vart gjort om lag 1,1 millionar utanlandsreiser i første kvartal i år. Samanlikna med første kvartal 2019 er dette ein nedgang på 19 prosent. For innanlandsreiser var det ein meir dramatisk tilbakegang. Det vart gjort om lag 3 millionar innanlandsreiser, ein nedgang på heile 38 prosent.

Talet på yrkesreiser vart nær halvert, og nedgangen var størst blant yrkesreiser innanlands. SSB har aldri målt lågare tal for yrkesreiser i første kvartal.

– Meir bruk av heimekontor og digitale løysingar for møteverksemd har sannsynlegvis bidrege til at talet på yrkesreiser fall såpass mykje, påpeikar SSB.

For feriereiser var nedgangen 30 prosent, noko som svarar til 1,3 millionar færre reiser enn i første kvartal 2019. Hytteforbodet og lokale karantenereglar i kommunane får skulda for nedgangen. Ein må tilbake til første kvartal i 2016 for å finne liknande tal.

