KrF nektar å gi opp håpet om bioteknologilova

I dei siste dagane har det vore jamt løp mellom dei to sidene, men fleire avklaringar kom på plass tysdag.

Arbeidarpartiet, SV og Frp har i utgangspunktet eit knapt fleirtal på 86 representantar – éi røyst meir enn fleirtalsgrensa. KrF og Senterpartiet har sett lita si til at utbrytarar frå Frp skulle vippe fleirtalet, men berre to har stadfesta at dei vil røyste imot punktet om å tillate assistert befruktning for einslege. Den uavhengige representanten Ulf Leirstein har stadfesta at han vil røyste likt.

Samtidig har liberaliseringa fått uttrykt støtte frå MDG, Raudt – med unntak av eggdonasjon – og representantane Ketil Kjenseth (V) og Kristian Tonning Riise (H).

KrFs helsepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold vil likevel ikkje gi opp håpet.

– No fokuserer eg på å kjempe denne kampen til siste slutt. Ikkje noko er avgjort før alle røystene er talde opp, skriv han i ei tekstmelding til NTB.

Senterpartiets Kjersti Toppe går lenger i å erkjenne at det går mot fleirtal for endringane.

– Om alle endringsforslag går gjennom, meiner eg det er veldig trist, seier ho.

Saka skal opp til røysting tysdag ettermiddag.

