Jubel og gratulasjonar utanfor Stortinget etter bioteknologivedtaket

På Løvebakken utanfor Stortinget hadde ei rekkje støttespelarar møtt opp for å gratulere, mellom dei ungdomspartileiarane i dei respektive partia, representantar for ulike organisasjonar og vanlege folk.

Blant dei var Therese Corneliussen og sonen Henrik August (3), som gratulerte Ap-leiar Jonas Gahr Støre – og fekk ein is i retur.

– Vi kom hit fordi politikarane skulle bestemme om ein skal få lov til å få hjelp til å få barn i Noreg. Vi har fått hjelp til det i Danmark for drygt fire år sidan. Han er 3,5 år gammal no, seier ho.

Corneliussen er glad for at fleire no får den same moglegheita i Noreg.

– I praksis så er det eit skilje på dei som har moglegheita og dei som ikkje har moglegheita. Og det går mykje på økonomi. Det er ingen grunn til at alle som så sterkt ønskjer barn, ikkje skal få hjelp til å få barn. Når vi kan hjelpe, så skal vi hjelpe, seier småbarnsmora.

For Corneliussen handla det om at ho hadde passert 40 og ikkje ville forhaste seg med å finne ein mann som kunne vere far til barnet.

– Eg tenkte at no gjer eg det på eiga hand, seier ho.

