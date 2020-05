Hushalda meir optimistiske enn under finanskrisa

innenriks

Rett nok har det vore eit kraftig fall i forventningane til norsk økonomi i andre kvartal, men fallet er mindre enn frykta, kjem fram det av Forventningsbarometeret til Finans Norge. Forventningsindikatoren for andre kvartal er no på nivå med det som vart observert under det kraftige oljeprisfallet i 2014.

Undersøkinga, som vart gjennomført mellom 7. og 14. mai, viser negativ utvikling på alle enkeltindikatorar.

– Nedgangen er mindre enn frykta trass i strenge tiltak frå styresmaktene, kraftig oljeprisfall og vesentleg mindre etterspørsel frå handelspartnarane våre, seier administrerande direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Kraftig auka arbeidsløyse

Nedstenginga av økonomien førte til ein kraftig auke i arbeidsløysa og eit brått fall i den økonomiske aktiviteten. Statlege støtteordningar til næringslivet, slik som lånegarantiordninga og kompensasjonsordninga, vart raskt sett i verk for å berge elles levedyktige bedrifter og arbeidsplassar.

– Ekspansiv pengepolitikk og statlege støtteordningar har sannsynlegvis i kombinasjon med forventninga om kraftige finanspolitiske stimulansar bidrege til eit litt meir moderat fall i Forventningsbarometeret dette kvartalet enn det som elles kunne vore tilfellet, seier Kreuzer.

Optimistiske hushald

Også hushalda synest å ha eit meir optimistisk syn på den nære økonomiske framtida enn ein kunne frykte. Fallet i forventningane var djupare etter at finanskrisa braut ut hausten 2008 enn under pandemikrisa.

Reiser og innkjøp av bil trekkjer mest ned på indikatoren – oppussing av hus og sparing gir størst bidrag til positiv utvikling.

– Vi ser eit meir moderat fall i indikatoren for eigen økonomi neste år. Det indikerer at nordmenn flest oppfattar at dei har høg jobbtryggleik trass i mange permitterte. I desse tala kan ein lese ei forventning om at verkemidla som blir sette i verk, vil bidra til at permitterte arbeidstakarar i stor grad kjem tilbake i jobb, seier Kreutzer.

