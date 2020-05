Går mot krisesommar for norske storbyhotell

innenriks

– Det er lite håp for særleg dei store byhotella å dekkje opp for tapet av utanlandske turistar. Sjølv om samfunnet gradvis blir opna opp att, og dei fleste nordmennene ferierer i Noreg, ser det framleis bekmørkt ut for hotellbransjen og for alle dei permitterte som no fryktar for jobbane sine, seier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i ei pressemelding.

NHO har gjennomført ei undersøking blant 1.021 nordmenn. 11 prosent svarar at dei planlegg byferie på hotell, medan 16 prosent planlegg å bu på hotell utanfor byane. 24 prosent skal på telttur og 38 prosent på biltur.

Flest, ein av to, planlegg ferie på hytta, medan to av ti planlegg privat leige av hytte eller hus.

Må opnast for større konferansar

NHO ber no styresmaktene om å lette på restriksjonane for konferansar for å bøte på noko av inntektstapet for hotella.

Norske reisande står normalt for 30 prosent av omsetnaden på norske hotell, forretnings- og konferansemarknaden står for 40 prosent og utanlandske turistar for 30 prosent, ifølgje NHO.

Nordmenn på sommarferie vil ikkje klare å erstatte konferansane og utanlandske turistar, meiner Krohn Devold.

Ho er dessutan kritisk til at det er sett ei maksgrense for konferansar samtidig som at det ikkje er ei grense for talet på restaurantgjester.

– Helsestyresmaktene har sett denne grensa sjølv om konferansehotell kan følgje smittevernreglar på lik linje med til dømes kjøpesenter, seier direktøren.

– Til dømes fekk eit fylkesting melding om at dei kunne vere 160 stykke samla til middag på eit hotell, men når dei skulle gjennomføre sjølve møtet, måtte 90 av dei reise heim og følgje møtet via video. Det heng ikkje på greip, seier Krohn Devold.

Kraftig nedgang i reiser

Koronakrisa har ført til ein kraftig nedgang i talet på reiser, mellom anna som følgje av hytteforbod, lokale karantenereglar og digitale møte.

I første kvartal gjorde nordmenn 4,1 millionar reiser. Det er 2,1 millionar færre reiser enn same kvartal i 2019 og det lågaste talet på reiser som er målt av Statistisk sentralbyrå sidan dei starta reisestatistikken sin i 2002.

Det var nedgang for alle typar reiser.

Det vart gjort om lag 1,1 millionar utanlandsreiser i første kvartal i år, ned 19 prosent frå første kvartal 2019. For innanlandsreiser var det ein meir dramatisk tilbakegang. Det vart gjort om lag 3 millionar innanlandsreiser, ein nedgang på heile 38 prosent.

Hytteforbod og heimekontor

Talet på yrkesreiser er nær halvert. Nedgangen var størst blant yrkesreiser innanlands, og SSB har aldri målt lågare tal for yrkesreiser i første kvartal.

– Meir bruk av heimekontor og digitale løysingar for møteverksemd har sannsynlegvis bidrege til at talet på yrkesreiser fall såpass mykje, påpeikar SSB.

For feriereiser var nedgangen 30 prosent, noko som svarar til 1,3 millionar færre reiser enn i første kvartal 2019. Hytteforbodet og lokale karantenereglar i kommunane får skulda for nedgangen. Ein må tilbake til første kvartal i 2016 for å finne liknande tal.

(©NPK)