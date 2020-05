Går mot fleirtal for fleire endringar i bioteknologilova

innenriks

– Eg har bestemt meg for å røyste for endringane i bioteknologilova, det er på tide at vi gjer dei endringane i Noreg. Når eg blir stilt til personleg ansvar, så hadde eg ikkje noko val, sa Kjenseth til Politisk kvarter på NRK tysdag morgon.

Kjenseth bryt dermed med avtalen Venstre har inngått i regjeringsplattforma, som i praksis gir KrF vetorett når det gjeld endringar i bioteknologilova.

Overfor NTB erkjenner han at røysta hans kan bli utslagsgivande.

– Dette er ståstaden min. Det er òg Venstres ståstad. Det er eg glad for å reflektere i dag, når dette sannsynlegvis blir vedteke. Det er viktig at Venstre står på rett side av historia, seier han.

Det er førebels uklart om andre Venstre-representantar vil følgje Kjenseths døme.

– Ingen partipisk

Det er knytt svært stor spenning til røystinga i Stortinget tysdag, der dei folkevalde skal røyste over ei rekkje lovendringar som Ap, Frp og SV har gått saman om å foreslå, mellom anna å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for einslege, og tidleg ultralyd og dessutan å tilby gravide NIPT-blodprøva, som kan avsløre skadar og sjukdommar hos fosteret tidleg i svangerskapen.

Dei foreslåtte liberaliseringane er dei største på mange år.

Ap, Frp og SV har med sine 86 mandat fleirtal på Stortinget, med éin representant. MDG har varsla støtte til pakken. Også Raudt vil støtte endringane, med unntak av forslaget om eggdonasjon slik det er formulert.

Senterpartiet og regjeringspartia går imot endringane.

Frp-tvilarar snur

Fleire Frp-arar har tidlegare varsla at dei kan røyste imot fleire av forslaga frå eige parti.

Tysdag seier ein av Frp-tvilarane, Morten Ørsal Johansen, at han har bestemt seg for å seie ja til endringane. Grunnen er at han er provosert over det han kallar skremselspropaganda frå KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad.

– Han slår bombastisk fast at vi får eit sorteringssamfunn. Det stemmer ikkje, seier Ørsal Johansen til TV 2.

Også Christian Tybring-Gjedde seier at han vil seie ja til fleire av endringane i bioteknologilova, men nei til punktet om assistert befruktning for einslege.

– Eg kjem til å røyste imot assistert befruktning for einslege, seier Tybring-Gjedde til NTB.

Leirstein-nei på eitt punkt

Den same vurderinga har tidlegare Frp-politikar Ulf Leirstein gjort.

– Eg held meg til Frp-programmet som eg er vald inn på. Det er berre eitt punkt i det som skal røystast over i dag, som ikkje er omtala i programmet, og det er assistert befruktning for einslege. Derfor vil eg vurdere å røyste etter eige samvit her, seier han til NTB.

Samtidig har Høgres Kristian Tonning Riise stadfesta at han røystar mot eiga regjering.

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen og Siv Mossleth seier til NTB at dei vil støtte forslaget om å tillate eggdonasjon.

