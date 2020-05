Frp og Sp får ulvestøtte frå Ap – uavhengig klagenemnd og større rovviltregionar blir skrinlagd

innenriks

15. mai braut Frp forhandlingane med regjeringspartia om rovdyrpolitikken og gjekk til Arbeidarpartiet og Senterpartiet. No har dei tre partia vorte samde seg imellom. Dei går imot regjeringsforslaget om ei uavhengig nemnd og å opprette færre og større rovviltregionar.

– Regjeringa får ikkje gjennom nokon av endringane dei fremja for nokon veker sidan, og det er vi veldig fornøgd med, seier Senterpartiets Sandra Borch til avisa.

At det ikkje er fleirtal for ei uavhengig klagenemnd, betyr at Klima- og miljødepartementet og statsråden står for behandlinga av klagar på rovviltvedtak frå Miljødirektoratet.

Frp og Sp fekk ikkje fleirtal for sine andre forslag, ifølgje Nationen. Mellom anna gjeld dette eit forslag om å leggje til rette for å gi fleire fellingsløyve etter at bestandsmålet er nådd for dei ulike rovdyra.

