Fleire tusen privatistar tok tysdag eksamen i norsk hovudmål

innenriks

Sjølv om elevar på vidaregåande skule berre får standpunktkarakterar i år, er det mange som går opp til privatisteksamen for å få vitnemålet dei ønskjer seg, skriv Utdanningsdirektoratet.

Tysdag var 4.500 privatistar i oppe i norsk hovudmål, medan 3.500 privatistar tok privatisteksamen i sidemål måndag.

Fleire av privatistane har dei siste dagane innteke Vallhall Arena i Oslo, éin av stadene som er tekne i bruk som eksamenslokale. I hallen er det plass nok til at smittevernreglane blir følgde, mellom anna er det god avstand mellom elevane.

Direktoratet opplyser at elevane mellom anna har gjort greie for etosappellen i ein sakprosatekst frå flyselskapet Widerøe, samanlikna to romanutdrag frå den realistiske tradisjonen, og drøfta om det har nokon verdi å kjempe for å halde på dialektane i Noreg.

