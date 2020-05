Aktørar reagerer på gigantisk helsedataprosjekt for kommunane

innenriks

Argumentet for eit felles journalsystem for kommunehelsetenesta er at uansett kvar ein blir behandla geografisk og hos kva slags behandlar, eller om ein er på poliklinikk, legevakt eller innlagt, skal det vere tilgang til nødvendig pasientinformasjon og sjukdomshistorikk.

Prosjektet Akson skal levere eit slik journalsystem til kommunane fram til 2030 – og det systemet kostar 11,2 milliardar kroner viss Stortinget seier endeleg ja, melder Aftenposten. I tillegg blir det anslått ein meirkostnad til nødvendig «endring og omstilling» i helsevesenet på 10,9 milliardar kroner, viser tal frå Direktoratet for e-helse. Mange aktørar reagerer på kjempeprosjektet.

– Alle i kommunane ønskjer seg noko betre, men kommunehelsetenesta er for samansett til at ein kan løyse det med eitt prosjekt, seier kommuneoverlege Susanne Prøsch i Sandefjord kommune, som leier faggruppa for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling i Norsk forening for allmennmedisin, og sit i IT-utvalet i Den norske legeforening.

Andre argument mot Akson er at det blir for kostbart, stort og kompleks, som samla gir risiko for at prosjektet havarerer. Det er dessutan fare for at noko anna blir nedprioritert når så mykje pegar blir brukte på eit prosjekt.

Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse, har ansvaret for å gjennomføre Akson samhandling og minner om fleire vellykka milliardprosjekt, som til dømes e-resept, Helse-Noreg og kjernejournal, dei har gjennomført.

– Ikkje alt har vore like lett, men det har gått bra, seier Bergland.

