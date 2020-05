Venstre-representant vurderer å røyste imot eiga regjering

innenriks

– Eg har varsla stortingsgruppa i Venstre om at dette er ei krevjande sak for meg. Lojaliteten til regjeringsprosjektet veg tungt, men ved å stille med full gruppe, har KrF gjort dette til eit samvitsspørsmål for kvar enkelt representant. Det må eg halde meg til, seier Kjenseth til Dagbladet.

Det er svært jamt når det gjeld om forslaga til å liberalisere bioteknologilova vil få fleirtal eller ikkje, og røyster frå einskildrepresentantar kan avgjere utfallet.

Venstres parlamentariske leiar Terje Breivik sa i helga at stortingsgruppa vil røyste i samsvar med regjeringserklæringa og dermed gå imot forslaga frå Ap, SV og Frp. Men Kjenseth seier han ikkje har bestemt seg, og at han ønskjer å sjå på dei lause forslaga som blir leverte i Stortinget tysdag formiddag.

