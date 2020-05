TV 2: Pål K. Lønseth blir innstilt som ny Økokrim-sjef

innenriks

TV 2 skriv at den tidlegare statsadvokaten og statssekretær for Arbeidarpartiet i Justisdepartementet er ønskt som ny sjef for Økokrim.

Politidirektoratet ønskjer ikkje å kommentere saka overfor kanalen.

Lønseth stadfesta tidlegare måndag overfor Rett24 at han har søkt stillinga.

– Utover det ønskjer eg førebels ikkje å kommentere prosessen, seier han.

Lønseth har sidan 2013 leidd granskingseininga til PwC i Noreg. Før det var han statssekretær i Stoltenberg II-regjeringa frå 2009 til 2013.

Han har òg vore statsadvokat, først i Oslo og så ved det nasjonale statsadvokatembetet.

