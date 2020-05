Smittetalet i Bergen er 0,1

innenriks

Under styremøtet på måndag i Helse Bergen informerte administrerande direktør Eivind Hansen om at reproduksjonstalet no er estimert til 0,1, skriv Bergensavisen.

Smittetalet, også kalla R-talet (reproduksjonstalet), fortel kor mange kvar smitta person smittar vidare.

Talet er rekna ut frå talet på innlagde på sjukehus og representerer smitteveksten for 10 til 14 dagar tilbake. Det er per no ingen pasientar innlagde med covid-19 i Bergen, men Helse Bergen ventar null til to nye innlagde dei neste to vekene.

– Strategien med å slå ned smitten ser ut til å lykkast, og opninga av samfunnet ser ikkje ut til å ha auka smittespreiinga så langt, seier Hansen.

