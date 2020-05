innenriks

Voteringa i bioteknologisaka skal gå for full sal etter at presidentskapet gav etter for KrFs ønske.

Pleksiglasløysinga kostar 225.000 kroner, ifølgje presidentskapet. Ho vil bli ståande òg etter avstemminga.

Sidan koronavirusutbrotet braut ut har stortingspartia vore samde om at berre 87 av dei 169 representantane til kvar tid skal vere til stades ved møtestart og votering, i same styrkeforhold som når det er full sal. Dette er den første avstemminga for full sal.

(©NPK)