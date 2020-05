Per-Willy Amundsen: Vil stemme mot assistert befruktning for einslege

innenriks

Allereie 17. april vart Framstegspartiet, Arbeidarpartiet og SV på Stortinget samde om ein avtale som inneber ei rekkje endringar i bioteknologilova, presentert som «Bioteknologiforliket 2020», inkludert at det frå 1. juli skal blir tillate med assistert befruktning for einslege. Til Nordlys seier likevel Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen at han vil nytte moglegheita til å stemme mot eige parti når Stortinget skal ta stilling til endringane tysdag. Årsaka er punktet om assistert befruktning for einslege.

– Eg meiner det sender feil signal om korleis vi skal innrette familiane våre. Det er breitt anerkjent at det beste utgangspunktet for eit barn er å vekse opp med ei mor og ein far, seier Amundsen.

Han seier det òg handlar om mannsrolla.

– Vi er mange menn som ønskjer å spele ei aktiv rolle i livet til barna. Når ein tillèt assistert befruktning for einslege, blir det eit signal om at far er uviktig. Då handlar det òg om at radikal feminisme slår gjennom, meiner Amundsen.

Støttar resten

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har stått i spissen for liberaliseringa av bioteknologilova og beskrive saka som ein stor siger for partiet, samtidig som partifellar som Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Amundsen har signalisert skepsis og at dei kan stemme mot delar av forslaget.

– Eg trur dette blir ein thriller heilt fram til mål, seier Amundsen.

Frp, AP og SV har eit lite fleirtal om alle representantar stemmer for, men det skal ikkje mykje til for å snu resultatet. Amundsen støttar andre av dei foreslåtte lovendringane, som tidleg ultralyd og utvida blodprøvar, punkt der KrF har drive ein betydeleg kampanje for å påverke representantar.

Samvitsspørsmål

Senterpartiet er i hovudsak imot endringane som blir foreslåtte. Men fleire av endringane er såkalla samvitsspørsmål. Fleire representantar frå Sp har vore usikre på korleis dei vil stemme når bioteknologilova kjem opp til avstemming tysdag. Det skal vere full stortingssal som skal debattere og votere over endringar i bioteknologilova.

(©NPK)