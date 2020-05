Oslo-politikarar krev betre koronabehandling av eldre

innenriks

– Også dei eldre må få medisinskfagleg, individuell behandling, meiner politikarar frå Raudt, Framstegspartiet, Folkeaksjonen Nei til meir bompengar (FNB), Senterpartiet og Helsepartiet i Oslo. Eit forslag frå den noko uvanlege politiske konstellasjonen skal no behandlast i Oslo bystyre.

– Vi veit at korona rammar eldre hardast, og vi veit at verken sjukeheimane i byen eller den kommunale covid 19-avdelinga på Solvang helsehus har same ressursar, kompetanse eller bemanning som sjukehusa. Vi kan ikkje lenger godta at eldre nærast automatisk blir stengde ute frå behandlingstilbodet til sjukehusa, seier Frps Aina Stenersen.

(©NPK)