NVE forlengjer snøskredvarslinga med to veker

innenriks

Mykje meir snø enn normalt og framleis vinterlege forhold med ustabil snø, er hovudgrunnen til at dei daglege snøskredvarsla fortset i ytterlegare fjorten dagar.

–Vi ser at behovet for å forlengje sesongen er spesielt stort i år og har vedteke å forlengje varslingssesongen, seier seksjonssjef Rune Engeset for snøskredvarslinga i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ordninga omfattar dei 22 regionane på fastlandet, som normalt har dagleg varsling i perioden 1. desember til 31. mai. Varslinga på Svalbard blir avslutta som normalt 31. mai.

Engeset opplyser at NVE jobbar med å få observatørar og varslarar på plass for å kunne forlengje sesongen, og at dei òg ønskjer observasjonar frå andre på tur.

(©NPK)