Legeerklæring ved lengre fråvær blir innført att

innenriks

For å dempe på arbeidspresset hos primærhelsetenesta vedtok regjeringa 16. mars å utvide retten til bruk av eigenmelding for arbeidstakarar til 16 dagar, står det i ei pressemelding frå Arbeids- og sosialdepartementet.

– Dette var eit heilt rett tiltak å innføre i mars. VI måtte sørgje for at fastlegane og legevaktlegane kunne bruke all si tid og arbeidskraft på å behandle pasientar og ikkje skrive sjukmeldingar. No som smittesituasjonen har endra seg og det blir rapportert om god kapasitet i helsetenestene, fjernar vi retten til utvida eigenmelding, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Endringane gjeld òg frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande.

