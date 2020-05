KrF og Venstre vil prøve å køyre over Høgre i Moria-saka

innenriks

– KrF og Venstre jobbar med tanke på å fremje eit laust forslag i saka, opplyser parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan (KrF) til NTB.

Torhild Bransdal, som sit i kommunal- og forvaltingskomiteen for same parti, konstaterer at dei ikkje har funne noka løysing med regjeringspartnar Høgre.

Ho seier at dei heller ikkje forhandlar med opposisjonen, men legg til:

– Det går jo an for partia å stemme primært på sine eigne forslag og sekundært for våre.

Bransdal vil ikkje konkretisere korleis forslaget kan komme til å lyde.

– Venstre og KrF jobbar saman, heilt fram til møtet i morgon, for å finne ei løysing som vi håpar kan få fleirtal, stadfestar Venstres Solveig Schytz.

Heller ikkje ho vil gå inn på innhaldet i forslaget dei to partia jobbar med.

Krev eit tal

SVs Karin Andersen seier dei kan støtte eit forslag frå KrF og Venstre, men stiller to klare krav: Det må innehalde eit tal barn som skal hentast, og at det må skje no.

– Viss KrF har tenkt å overlate til regjeringa å bestemme både når og kor mange, kan det bety éin i 2021, seier Andersen, som leiar kommunalkomiteen.

Ho vil likevel ikkje talfeste kor mange det må vere snakk om før ho og SV vil støtte forslaget.

– Eg er villig til å setje meg ned å forhandle, og det håpar eg KrF og Venstre òg er, seier ho.

SV har mellom anna foreslått at Noreg skal slutte seg til det tyske initiativet om å evakuere barn og sårbare.

Vil jobbe vidare

KrF og Venstre har prøvd å komme til semje om saka med Høgre, utan å lykkast. KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad gjer det klart at han ikkje vil sleppe saka sjølv om partiet heller ikkje lykkast i å skaffe fleirtal for ei løysing i Stortinget.

– Eg jobbar med saka uavhengig av kva som skjer i Stortinget, for dette er eit spørsmål som ligg til ansvaret til regjeringa, seier han til NTB.

Mange forslag

Stortinget skal tysdag behandle ei rekkje forslag frå opposisjonen om å hjelpe Hellas ved å ta imot flyktningar og migrantar frå overfylte leirar. Måndag ettermiddag samla både politikarar og folk frå Kyrkja seg utanfor Stortinget til støtte for Moria-barna, blant dei Oslos og Tunsbergs biskopar.

Hellas har særleg bede om hjelp til å relokalisere einslege mindreårige frå leirane.

Høgre har sagt at dei ikkje ønskjer å vere med på ein eingongsløysing, men meiner det må komme på plass eit permanent system for å handtere asylsøkjarane i Europa. Det har vist seg vanskeleg å komme til semje om dette i EU.

Både Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet har fremja ulike forslag om å hjelpe Hellas.

Ap har foreslått å auke talet på kvoteflyktningar med 500 i år, og at Noreg saman med FN skal sjå korleis dei mest sårbare med behov for vern frå Hellas skal inkluderast.

(©NPK)