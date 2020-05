innenriks

Protector vil bli integrert i Canadas pansra køyretøy, skriv Kongsberg i ei pressemelding.

Canada kjøpte òg våpenstasjonar frå Kongsberg i 2005, 2012 og 2014.

– I denne uvisse og utfordrande tida i verda er vi glade for å vinne denne kontrakten under covid-19-pandemien. Vi har ein langsiktig ordrereserve og eit solid fundament for framtida, seier administrerande direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace.

