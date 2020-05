Klagestorm etter id-sending på NRK

innenriks

Sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet opplyser til Kampanje at om lag to av meldingane er positive, medan resten er kritiske.

Han fortel at klagene handlar om litt ulike ting, men at det først og fremst handlar om at NRK bruker sendetid på ei muslimsk høgtid.

– Nokon kallar det propaganda for islam. Ein del av klagene har same ordlyd. Det ligg truleg ein tekst ein plass, som folk klipper og limer frå, seier Skarrud.

Ifølgje tal frå analyseavdelinga i NRK fekk over 300.000 sjåarar med seg sendinga på NRK 1 søndag.

– Dette er vi svært godt nøgde med. Responsen frå publikum under og etter sendinga har vore overveldande positiv, noko som tyder på at vi lykkast i å lage ein fest der alle skulle kjenne seg velkomne, seier redaksjonssjef Eirik Sandberg Ingstad i NRK underhaldning til Kampanje.

Det var første gong NRK markerte slutten på den muslimske fastemånaden ramadan på denne måten.

På Tryvann i Oslo vart det halde ei drive in-feiring av id al-fitr med rundt 250 bilar.

