Enkeltrepresentantar kan hindre KrFs plan om å vippe bioteknologifleirtalet

innenriks

Det er svært jamt når det gjeld om forslaga til å liberalisere bioteknologilova vil få fleirtal eller ikkje, og røyster frå einskildrepresentantar kan avgjere utfallet.

– Eg har varsla stortingsgruppa i Venstre om at dette er ei krevjande sak for meg. Lojaliteten til regjeringsprosjektet veg tungt, men ved å stille med full gruppe, har KrF gjort dette til eit samvitsspørsmål for kvar enkelt representant. Det må eg halde meg til, seier Kjenseth til Dagbladet.

Venstres parlamentariske leiar Terje Breivik sa i helga at stortingsgruppa vil røyste i samsvar med regjeringserklæringa og dermed gå imot forslaga frå Ap, SV og Frp. Men Kjenseth seier han ikkje har bestemt seg, og at han ønskjer å sjå på dei lause forslaga som blir leverte i Stortinget tysdag formiddag.

Fintel røystene

Arbeidarpartiet, SV og Frp har lagt fram forslag om fleire endringar i bioteknologilova. Dei tre partia har i utgangspunktet 86 representantar i Stortinget – éin meir enn grensa for fleirtal. Både MDG og Raudt har varsla at dei stør forslaget, noko som fører fleirtalet til 88. Raudt er likevel usamde i innretninga for eggdonasjon og vil leggje fram eit eige forslag om dette.

KrF har håpa at fleirtalet skulle vippe i retninga deira ved hjelp av utbrytarar frå Framstegspartiet. Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde har varsla at dei går imot Frps eige forslag. To andre Frp-arar – Morten Ørsal Johansen og Gisle Meininger Saudland – har sagt at dei ikkje har landa på standpunkt.

Sp-representant for eggdonasjon

Men no mobiliserer krefter på andre sida av den politiske skiljelinja. Enkelte representantar i Venstre, Høgre og Senterpartiet vurderer kva dei vil gjere.

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen stadfestar overfor NTB at ho vil stø forslaget om å tillate eggdonasjon. Ho seier det ikkje er lett å bryte ut, men at det er delte meiningar om spørsmålet i partiet.

– Det er ei sak eg har vore tydeleg på heile vegen. Når KrF sørgjer for at vi er nøydde til å møte i salen alle i hop, kan eg ikkje gå imot overtydinga mi, seier ho.

Senterpartiet stiller seg på linje med KrF i bioteknologi, men lèt representantane røyste fritt i slike verdispørsmål. Minst éin annan Sp-representant skal vere klar til å stø eggdonasjon.

Regjeringspartnarar som «gislar»

I eit lengre innlegg på Facebook tek Høgres Kristian Tonning Riise eit oppgjer med KrFs handtering av saka, og listar opp grunnar til at han kan tenkje seg å røyste for ei liberalisering.

– For meg er dette like prinsipielle spørsmål som det er for KrF. Hadde utfallet av voteringa vore klart før morgondagens møte, så hadde det vore enklare å «slutte rekkjene» og røyste i blokk av omsyn til regjeringserklæringa, men det er KrF som har jobba intenst for at denne saka nettopp skal avgjerast av samvitet til den enkelte representant, skriv Høgre-representanten i innlegget, som først vart omtala av Aftenposten.

Tonning Riise skildrar at KrF nærast ventar at dei kan halde regjeringspartia som «gislar» fordi dei er bundne av regjeringserklæringa, samtidig som KrF prøver å få enkeltrepresentantar frå andre parti til å bryte med gruppene sine med tilvising til at dei må røyste i tråd med samvitet sitt.

Partileiar Kjell-Ingolf Ropstad seier han ikkje har oversikt over korleis røystene fordeler seg, men at det blir svært jamt. Han meiner likevel det er usannsynleg at nokon frå Venstre eller Høgre verkeleg vil bryte ut.

– Det har eg ikkje noko tru på, fordi dette er ein viktig del av regjeringsplattforma, seier han til NTB.

