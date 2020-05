Avinor må rydde opp ureining på Evenes

innenriks

Miljøgiftene er perfluorerte stoff (PFAS) som har kome frå brannskum ved Harstad/Narvik lufthamn Evenes – og aller mest det miljøskadelege stoffet PFOS.

– Evenes lufthamn står høgt oppe på prioriteringslista over flyplassar der PFOS-ureining må fjernast, ikkje minst fordi avrenning av miljøgifter frå Evenes har store negative konsekvensar for miljøet, på land og i vatn, i nærområdet til flyplassen, seier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro i ei pressemelding.

Mattilsynet har åtvara mot å ete fisk frå vatnet rundt Evenes fordi fisken har for høge verdiar av PFOS.

I tillegg til å fjerne ureininga må det deponerast, og Miljødirektoratet pålegg òg Avinor å restaurere myra i etterkant.

(©NPK)