Asylsøkjarar tilstod falsk ID – får sakene sine tekne opp att

– I desse to tilfella har kommisjonen funne at vilkåra for gjenopptaking er til stades, i det ein meiner det kan vere tvil om desse dommane er rette, seier Siv Hallgren, leiar for Gjenopptakingskommisjonen, til NRK.

Avgjerdene er i tråd med det Høgsterett slo fast allereie i 2014 – om at Noreg tolka flyktningkonvensjonen feil.

Den norske praksisen med å straffeforfølgje flyktningar som kom til Noreg med falske dokument og ikkje «straks» opplyste om dette, var i strid med flyktningkonvensjonen, slo Høgsterett fast.

Kan ikkje straffast

Konvensjonen seier nemleg at det under visse vilkår er straffridom for flyktningar å bruke falske ID-papir, så lenge dei utan ugrunna opphald dokumenterer kven dei er.

Mange flyktningar som kom til Noreg før 2014 med falske papir, vart seinare dømde for dokumentfalsk. Sakene enda ofte med 45 dagars vilkårslaust fengsel.

Ingen veit kor mange flyktningar som har vorte urett dømde, og ingen tok kontakt med dei som hadde sona urette fengselsstraffer, ifølgje ei TV 2-sak i fjor.

Ber regjeringa rydde opp

Begge sakene som no kan takast opp att, gjekk som tilståingssaker i tingretten. Straffridom blir ikkje drøfta i nokon av dei.

– Det er personar der ute som har fått urette dommar mot seg, noko det no er viktig at den norske staten tek tak i, seier advokat Mads Harlem i den norske avdelinga til den internasjonale juristkommisjonen til NRK.

– Eg ventar no at Stortinget ber regjeringa setje ned eit utval for å gå igjennom desse sakene og sørgje for rettferd òg for flyktningar som kjem til Noreg, seier Harlem.

