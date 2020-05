innenriks

Helikoptermannskap har landa på staden og fått kontakt med to personar som utløyste skredet. Dei to vart ikkje sjølv teke av skredet og opplyste til mannskapa at heller ingen andre var teke.

– Redningsaksjonen blir dermed avslutta, opplyser operasjonsleiar Morten Augensen i Troms politidistrikt til NTB.

Eit helikopter frå Universitetssjukehuset Nord-Noreg, politiet og frivillige mannskap rykte ut.

Politiet melde om skredet ved 16.30-tida fredag.

(©NPK)