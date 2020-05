Statsministeren på Haukeland: Usikker på om alle tiltaka var nødvendige

innenriks

Det sa ho på eit besøk ved Haukeland sjukehus i Bergen fredag. Under besøket fekk statsministeren ei omvising i smitteteltet, der ho mellom anna fekk møte fleire av dei tilsette som fortalde om korleis sjukehuset handterer koronasmitta pasientar.

Ifølgje Bergens Tidende har Haukeland sjukehus hatt 70 pasientar med koronasmitte sidan 9. mars, men sjukehuset har ingen smitta innlagde i dag.

Sist oppdaterte tal over innlagde med covid-19 på norske sjukehus var ved 12-tida fredag 45. På same tidspunkt var det meldt om 8.309 registrerte koronasmitta i landet, medan talet på døde var 234.

Imponert statsminister

Solberg gav tydeleg uttrykk over at ho var imponert over innsatsen til helsevesenet under koronautbrotet. – Vi har ikkje hatt overdøyelegheit, og vi har hatt færre døde per innlagde pasient enn andre land, sa ho.

Landet stengde 12. mars for å avgrense smitten, og regjeringa innførte dei mest inngripande tiltaka i fredstid. Til TV 2 seier Solberg at ein i ettertid heilt sikkert vil finne ut at ikkje alle tiltaka var nødvendige.

– Alltid noko uvisse

– Men vi har fått veldig gode resultat av summen av desse tiltaka. Vi vil alltid vere litt usikre på om alle tiltaka var heilt nødvendige, sa statsministeren, som også sa at vi truleg må leve med høg beredskap ei god stund til.

– Vi er ikkje heilt frie for smitte, og vi er no meir i kontakt med kvarandre. Vi har løyst på mange tiltak, og vi har enno ikkje sett korleis biletet blir etter dei siste opningane.

Den neste månaden kjem regjeringa til å lette meir på tiltaka, mellom anna blir barane opna att 1. juni.

