Sju av ti foreldre er tilfreds med skulekvardagen til barna

Det kjem fram i ei ny undersøking frå Norsk koronamonitor gjennomført av Opinion etter at norske skular vart stengde.

70 prosent av foreldra svarer at dei opplevde læringssituasjonen for barna som akseptabel, medan 30 prosent svarte nei.

Etter skulane er opna igjen, er foreldra litt meir positive. 75 prosent meiner barna har ein akseptabel skulekvardag, medan 25 prosent seier nei.

– Det at nærare sju av ti foreldre opplevde læringssituasjonen som akseptabel når skulane var stengde og barna var heime, må seiast å vere positive tal. At læringssituasjonen ikkje vert opplevd å ha auka meir etter at skulane opna, er ikkje like positivt, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion i ei pressemelding.

Skulane starta med ei gradvis gjenopning for 1. til 4. trinn 27. april, før dei resterande trinna følgde etter.

– Sjølv om skulane har gjenopna, og skulebarn, elevar og foreldre stort sett er fornøgd med det, er ikkje skulekvardagen på langt nær normal. Undervisningstilbodet er ulikt frå skule til skule og det vil truleg ta svært lang tid før opplæringstilbodet har funne vante former, påpeikar Clausen.

Rundt 4.500 norske foreldre deltok i undersøkinga.

