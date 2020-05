Kraftig auke i førespurnader til hjelpetelefonar under koronakrisa

innenriks

Dei siste to månadene har Kirkens SOS på det meste hatt 900 samtalar per dag, 300 fleire samtalar enn normalt, ifølgje TV 2.

19 prosent av samtalane som har vorte svara på, har handla om sjølvmord. Det er dobbelt så mange som til vanleg.

Fagansvarleg Lene Hopland Bergset i Kirkens SOS seier at delen samtalar der sjølvmord har vore tema, har halde seg stabil i mange år på mellom 9 og 10 prosent.

– Av dei igjen har mellom 1,2-1,5 prosent vorte vurderte som akutte. Også her ser vi ei fordobling no, seier ho.

Frå koronatiltaka vart innførte 12. mars til 10. mai har Kirkens SOS fått inn over 43.000 samtalar. Per døgn har organisasjonen hatt 600 til 900 samtalar, medan det vanlegvis er snakk om 500 til 600.

Også i Mental Helse er pågangen enorm. I mars og april i år fekk dei 85 prosent fleire førespurnader samanlikna med same periode i fjor. Også her er det fleire som tek opp sjølvmord.

– Det er urovekkjande at det er så mange som har det sånn, at dei går med slike tankar. Livet var nok vanskeleg for veldig mange før koronatiltaka vart sette inn, og situasjonen gjer det ikkje noko betre, seier dagleg leiar Aslaug Timland Dale.

