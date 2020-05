KrF fekk gjennomslag for krav om full sal på Stortinget når bioteknologilova blir behandla

innenriks

Det er Kristeleg Folkeparti som har kravd full sal, i håp om at enkelte representantar frå Framstegspartiet skal røyste imot eige parti i saka.

Frp, Ap og SV har fleirtal på Stortinget, men fleirtalet er knapt. Dei tre har 86 representantar, medan grensa for fleirtal går ved 85 røyster.

For å hindre koronasmitte har stortingspartia til no vore samde om at berre 87 av dei 169 representantane til kvar tid skal vere til stades ved møtestart og votering, i same styrkeforhold som når det er full sal.

For å sørgje for smittevernet ved full sal skal det monterast pleksiglas i Stortinget, noko som vil koste anslagsvis 225.000 kroner, opplyser Morten Wold (Frp), som er andre visepresident, til VG.