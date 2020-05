Høgre har lite tru på løysing i Moria-saka

innenriks

– Eg har ikkje tru på noka løysing i Stortinget. Då er det i tilfelle nokon andre parti som må leggje bort prinsippa sine, til dømes Arbeidarpartiet, seier Trellevik, som er Høgres innvandringspolitiske talsperson, til NTB.

Trass i tungt press frå regjeringspartnarane KrF og Venstre har Høgre ifølgje Trellevik ikkje rikka seg ein millimeter frå standpunktet om at dugnaden som no er på gang i Europa, der opp mot 15 land har sagt ja til å ta imot mindreårige, einslege asylsøkjarar frå flyktningleirane i Hellas, ikkje er noka god løysing.

Vil ha varig løysing

– Den store utfordringa her er at dette endå ein gong er ei eingongsløysing, ikkje ei permanent ordning. Kva skjer om nokre år? Då er leirane fulle att, seier Trellevik, som viser til at Noreg har vore med på ei eingongsløysing tidlegare i 2015/2016. Då følgde berre to EU-land opp forpliktingane sine, ifølgje Høgre-talsmannen.

– Vi har vist veg, men EU må få på plass eit ordentleg system for dette. Vi skal vere med på ei felleseuropeisk løysing, men då må ho først kome på plass. Då vil det ikkje lenger vere bruk for leirane i Hellas, slår han fast.

Tvert imot kan dugnaden for Moria-borna underminere arbeidet med å få ei varig ordning for byrdefordeling på plass, meiner han.

– Viss ein heile tida løyser problem med eingongsløysingar, kva skal ein då med ei varig løysing? Vi er nøydde til å stille nokre krav til EU. Når vi vel å ikkje vere med på ei eingongsløysing, vil jo EU merke seg at vi er på jakt etter ei varig ordning.

Laust forslag

Då kommunalkomiteen behandla saka tidlegare denne veka, fekk ingen av forslaga om å hente born frå Hellas fleirtal. Tysdag skal innstillinga behandlast i Stortinget. Trellevik avviser ikkje moglegheita for at det kjem eit laust forslag i salen som det blir fleirtal for.

– Det har skjedd før, seier han.

105 kommunar og ei lang rekkje organisasjonar har stilt seg bak kravet om å hente born frå Moria. Frå KrF har det kome signal om at partiet kan kome til å bryte med Høgre og regjeringa i Moria-saka. Fredag slo tidlegare statsminister og KrF-nestor Kjell Magne Bondevik fast at Noreg har eit moralsk ansvar for å hente flyktningar frå dei greske flyktningleirane.

– Alle menneske er like verdifulle. Dei borna og dei andre som lid i Moria-leiren, er like verdifulle som du og eg. Då kan vi ikkje sitje roleg og sjå på denne lidinga utan å gjere noko, seier Bondevik til TV 2.

