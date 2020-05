Fleirtalet positive til app for smittesporing – når han er frivillig

innenriks

Det kjem fram i ei undersøking gjennomført av forskingsavdelinga i Telenor.

– Ei tydeleg forklaring av føremålet med datainnsamlinga og om kva den enkelte skal få att for å dele dataa sine, har mykje å seie for haldningane til appen, seier Ole Christian Wasenden, som både er knytt til Telenors forskingsavdeling og handelshøgskulen ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet.

Undersøkinga viser ein høg tillit til helsestyresmaktene i Noreg – 87 prosent svarar at dei har det. Han indikerer òg stor aksept for dei grepa norske styresmakter har teke så langt.

Hovudbiletet i undersøkinga er at svært mange er urolege for personvern knytt til det digitale livet sitt, medan langt færre har eit høgt kunnskapsnivå om digitalt personvern. Vidare viser ho at dei som har mykje kunnskap om digitalt personvern, er meir negative til ein smittesporingsapp enn dei med eit lågt kunnskapsnivå om digitalt personvern.

Telenor-forskarane understrekar at funna ikkje dannar grunnlag for å seie at appen Smittestopp er den rette.

(©NPK)