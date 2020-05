Bergensarane fornøgde med koronahandteringa til regjeringa

innenriks

Det er ein auke frå 82 prosent då same undersøking vart gjort i mars, skriv Bergens Tidende.

Berre to prosent av dei 600 spurde meiner handteringa til regjeringa av epidemien har vore dårleg.

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse trur toppkarakteren frå bergensarane i stor grad kjem av at smittesituasjonen i Noreg er under kontroll, og at det ikkje vart like ille som frykta.

I same undersøking svarer 80 prosent av dei spurde at dei er fornøgde med kommunen, mot to prosent som seier handteringa har vore dårleg. 14 prosent landar på «verken god eller dårleg».

Meiningsmålinga vart gjennomført av Respons Analyse på vegner av BT 11.–15. mai.

