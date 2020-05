Auke i innførsel av hydroksyklorokin til Noreg

innenriks

Tolletaten seier at dei ikkje har eksakte tal, men at dei opplever ein «vesentleg auke» i talet på legemiddel bestilt frå utlandet.

– Mykje av det som kjem er skrive på kinesisk, men vi klarer å omsetje det bra nok til at vi ser at det er malariamedisinen som blir omtalt som «Trump-medisinen». Det er òg breispektera antibiotikum, og i ytste grad HIV-medisin, seier kontorsjef Lars Teigen i Tolletaten på Østlandsterminalen til Adresseavisen.

Fordi import av legemiddel til Noreg er ulovleg, prøver Tolletaten å stoppe alt som kjem inn til landet.

Kan vere alvorleg

Fleire har åtvara mot å bruke hydroksyklorokin som behandling, mellom dei EUs avdeling for legemiddel (EMA), som i april sa at bruk av klorokin og hydroksyklorokin kan føre til hjarteproblem, særleg viss dei blir brukte saman med andre medisinar.

Også Statens legemiddelverk i Noreg åtvarar om sjølvmedisinering.

– Ein veit aldri kva ein får når ein bestiller frå utlandet. Vi er redde for feildosering, som kan vere svært farleg, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til Adresseavisen.

Han er sikker på at medisinen som no blir prøvd innført til Noreg, er meint å bli brukt som behandling for covid-19 og påpeikar at personar som reelt treng medisinen, får han på blå resept.

Trump-medisin

USAs president Donald Trump har lenge tilrådd hydroksyklorokin som behandling for covid-19, og opplyste måndag at han jamleg tek det fordi han trur det skal verke førebyggjande eller dempande mot koronaviruset.

Også Brasils president har oppmoda til bruk av medisinen, og denne veka gjekk helsedepartementet i landet ut med ei offisiell tilråding der dei oppmodar folk til å bruke mellom anna hydroksyklorokin sjølv mot milde tilfelle av covid-19.

Hydroksyklorokin er ein eldre malariamedisin og blir i dag brukt mot revmatisme, systemisk lupus og Sjøgrens syndrom.

Det er ikkje vitskapleg bevist at hydroksyklorokin har effekt på koronaviruset. Førre veke konkluderte to nye studiar frå høvesvis Frankrike og Kina at medisinen ikkje viser nokon positiv effekt i behandling av covid-19-pasientar.

(©NPK)