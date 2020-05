Venstre og KrF pressar Høgre om Moria-borna

innenriks

Førstkomande tysdag skal Stortinget behandle saka som i aukande grad har vorte ein verkebyll for regjeringa. Der går no føre seg diskusjonane, etter det NTB kjenner til, for full kraft.

KrFs parlamentariske leiar Hans Fredrik Grøvan antyda tysdag at partiet kan søkje å skape fleirtal med opposisjonen for å hente born frå Moria-leiren til Noreg dersom det ikkje blir semje i regjeringa.

Også Venstre er krystallklare på at ei løysing må kome på bordet innan tysdag etter at saka fleire gonger har vorte utsett.

– Noreg må bidra

– Det er ingen tvil om kva Venstre meiner om saka. Vi er opptekne av at Noreg må bidra til å hjelpe, slår innvandringspolitisk talsperson Solveig Schytz fast overfor NTB.

Regjeringspartnar Høgre har til no stått på at ein avtale om ei varig felleseuropeisk ordning må vere på plass før Noreg opnar døra for Moria-borna, og at EUs og Hellas' initiativ til relokalisering av desse borna ikkje møter krava til regjeringa.

Men både Venstre og KrF meiner at premissen i regjeringsplattforma om å søkje felleseuropeiske løysingar på flyktningproblem er oppfylt, sidan 15 europeiske land no har sagt ja til å ta imot born frå Moria-leiren.

I tillegg har over 100 norske kommunar stilt seg bak eit opprop om å hjelpe borna.

Ikkje samla

Schytz håpar i det lengste regjeringa vil greie å finne ei løysing og peikar på at heller ikkje opposisjonen står samla i saka.

– Dei ulike partia har veldig ulike modellar. Men vi må bruke dei systema som allereie er på plass i EU, det er veldig viktig, seier ho og påpeikar at EU-kommisjonen no har vedteke standardprosedyrar for utveljing, der det er rom for at mottakarland kan vere med og leggje føringar.

Kor mange einslege barn Noreg bør ta imot, har Schytz likevel inga meining om.

– Men det er klart at vi som samfunn må bidra til å hjelpe dei som er mest sårbare og har størst behov. Jenter er meir sårbare og bør derfor prioriterast, seier ho.

SV: – Det hastar

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget behandla tysdag ei rekkje forslag knytte til Moria-borna, men ingen av forslaga fekk fleirtal. Dermed sende SV ut ein invitasjon til Ap, Senterpartiet, Venstre og KrF om å jobbe fram ei felles løysing innan stortingsbehandlinga tysdag. Men førebels har dei ikkje fått svar, opplyser SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen til NTB.

– No hastar det. Vi er klare til å setje oss ned. Vi må vere med på den europeiske dugnaden, seier ho.

Også Ap og Sp har opna for å hente ut barn frå flyktningleirane i Hellas.

Ifølgje Andersen er det tre ting dei folkevalde på Stortinget må bli samde om: Om Noreg skal bli med på dugnaden, om ein skal følgje FNs kriterium for utveljing, og kor mange born Noreg eventuelt skal ta imot.

SV vil i utgangspunktet ta imot 500 born.

– Regjeringa forvirrar

– Det er det Portugal har sagt at dei skal ta. Men dette er vi villige til å forhandle om, seier Andersen.

Ho skuldar òg regjeringa for systematisk å feilinformere i saka.

– Dei gjer det for å forvirre. Men vi på Stortinget har jo fått den informasjonen vi treng, så vi lèt oss ikkje lure, seier ho.

